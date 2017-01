HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen deckt gewerblichen Schmuggel mit 104 Kilogramm unversteuertem Wasserpfeifentabak im Reiseverkehr auf

Frankfurt am Main (ots) - Am 04. Januar stellten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main 104 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak aus Amman/Jordanien sicher. Bei der Kontrolle von Reisenden befragten sie auch einen 24-jährigen Mann jordanischer Staatsangehörigkeit im grünen Ausgang für anmeldefreie Waren nach dem Inhalt seiner drei Reisekoffer. Der Mann räumte ein, Wasserpfeifentabak in großer Menge dabeizuhaben, "Er kenne zwar die Freimenge nicht, jedoch sei es auf jeden Fall viel mehr". Die Überprüfung der Koffer bestätig-te dies: In allen Koffern befanden sich weder Kleidungsstücke noch sonstige Reiseutensilien. Statt dessen beinhalteten sie Blechdosen und Tüten mit unversteuertem Wasserpfeifentabak der Marke "Al Waha" mit einem Warenwert von ca. 500 Euro. "Der Reisende erklärte, den Tabak nur zum persönlichen Gebrauch gekauft zu haben. Er und seine Freunde rauchten zusammen drei Shishas pro Tag, er bringe also den gesamten Jahresbedarf mit", so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. Vor der Gepäckausgabe wartete ein "Abholer" auf den Mann. Dieser wurde zur Vernehmung hinzugezogen. Es be-stand der begründete Verdacht, dass auch dieser 22- jährige Mann in den mutmaßlich ge-werblichen Tabakschmuggel involviert war. Gegen beide Männer wird wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt. Der Tabak wurde beschlagnahmt. Der so verhinderte Tabak-steuerschaden beträgt 2.378,31 Euro.

Zusatzinformation: Unversteuerter Tabak unterscheidet sich nicht von anderen Schmuggelgütern. Auch Was-serpfeifentabak unterliegt in Deutschland der Tabaksteuer. Der Mindeststeuersatz beträgt 22 Euro pro Kilogramm, je nach Sorte und Kleinverkaufspreis. Als Nachweis der Versteuerung müssen auf den Tabakwaren deutsche Steuerzeichen angebracht sein. Ansonsten ist die Einfuhr illegal.

Laut Bundesamt für Risikoforschung birgt das Rauchen von Wasserpfeifentabak zudem hohe gesundheitliche Risiken. Der oft hohe Glyceringehalt, gerade bei den aromatisierten Sorten, gilt als gesundheitsschädlich. Hohe Konzentrationen können zu Reizungen des Kehlkopfes oder der Nasenschleimhäute führen. Bedenklich sind außerdem z.B. die enthaltenen Konservierungsstoffe oder Aromen. Das chemische Verhalten dieser Stoffe bei Verbrennung ist unbekannt.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem Audit "Vereinbar-keit von Beruf und Familie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere

Zeichen mit Leerzeichen: 2.583

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell