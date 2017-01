HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen überführt Körperschmuggler mit 1,8 Kilogramm Kokain im Bauch

Frankfurt am Main (ots) - Am 10. Dezember 2016 kontrollierten Zollbeamte des Hauptzollamtes Frankfurt am Main Reisende eines Fluges aus Lagos/Nigeria. Dabei erregte ein 41-jähriger Mann die Aufmerksamkeit der Zollbeamten. Er trug nur eine kleine Umhängetasche als Gepäck bei sich und machte widersprüchliche Angaben. Unter anderem erklärte der Mann, für fünf Tage in die Schweiz reisen zu wollen, um geschäftlich Textilien ein-zukaufen. Einen möglichen Geschäftspartner konnte er nicht benennen, auch hatte er weder Geld noch Kreditkarte bei sich. "Ein an der Hand des Reisenden ange-wandter Rauschgiftschnelltest reagierte schon positiv, die anschließende körperliche Untersuchung in einem Krankenhaus brachte Gewissheit: Der Körperschmuggler trug 90 mit Kokain gefüllte Behältnisse in seinem Körper, insgesamt 1,8 Kilogramm in hochreiner Form", so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. "Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ein Strafver-fahren gegen ihn eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Der Schwarzmarktwert des Kokains beträgt insgesamt ca. 69.000 Euro."

Zusatzinformation: Beim Hauptzollamt Frankfurt am Main wurden im Jahr 2015 bei 1.658 Aufgriffen am Flughafen rund 8.336 Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Darunter waren 7.786 Kilogramm Khat, 144 Kilogramm Kokain, 51 Kilogramm Cannabis-Produkte und 33 Kilogramm Heroin. 136 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Zwölf Per-sonen, die als sog. "Schlucker" identifiziert wurden hatten das Rauschgift im Körper transportiert.

