HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main zieht 90 gefälschte Mobiltelefone aus dem Verkehr

Frankfurt am Main (ots) - Am 01. November kontrollierten Zollbeamte des Hauptzollamtes Frankfurt am Main eine Luftfrachtsendung aus Hong Kong/China, welche für eine Firma in Nordrhein Westfalen bestimmt war. Sie stellten darin 90 Mobiltelefone eines namhaften Herstellers fest. Aufgrund der Aufmachung gingen die Zollbeamten davon aus, dass es sich um Fälschungen handeln könnte und setzten die Überlassung der Sendung aus. Die Experten des Original-Herstellers bestätigten den Fälschungsverdacht und beantragten die Vernichtung der Mobiltelefone.

"Der Kampf gegen diese spezielle Form der Wirtschaftskriminalität ist eine zentrale Aufgabe des Zolls. Unsere Aufgriffe sind immer auch ein Indiz für die ungebrochene Massenproduktion von Plagiaten im internationalen Ausland. In diesem Fall wurde ein wirtschaftlicher Schaden von 27.000,- Euro verhindert", so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Zusatzinformation: Beim Hauptzollamt Frankfurt am Main wurden im Jahr 2015 6.584 Grenzbeschlagnahmeverfahren durchgeführt. Dabei handelte es sich oft um Bekleidung, Taschen, Sonnenbrillen, Mobiltelefone und Arzneimittel. Unter den 261.541 beschlagnahmten Waren befanden sich 154.498 gefälschte Tabletten, meistens Potenzmittel. Der verhinderte wirtschaftliche Schaden belief sich dabei auf rund 10 Millionen Euro. Herkunftsländer der Plagiate waren häufig China und Hongkong sowie osteuropäische Länder.

