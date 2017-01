HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Crystal in Johanngeorgenstadt -Rauschgiftspürhund "Falco" wieder erfolgreich

Falco bei der Suche Quelle: Hauptzollamt Erfurt Bild-Infos Download

Erfurt (ots) - Bereits am Dienstag beschlagnahmten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt in Johanngeorgenstadt 25,5 Gramm Crystal. Mit tatkräftiger Unterstützung durch Rauchgiftspürhund "Falco" kontrollierten die Beamten ein 40-jähriger Mann aus dem Erzgebirgskreis, der aus der Tschechischen Republik kommend mit der Erzgebirgsbahn weiterreisen wollte. Dabei ergaben sich Hinweise, dass der Mann offenbar Betäubungsmittel am oder im Körper mitführte. Im weiteren Verlauf der Kontrolle wurden 25,5 Gramm der gefährlichen Droge Crystal festgestellt, die er rektal eingeführt nach Deutschland geschmuggelt hatte. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erließ das zuständige Amtsgericht gestern Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter. Die Ermittlungen dauern weiter an.

