HZA-EF: Zoll nimmt Drogenschmuggler aus Ostthüringen in Johanngeorgenstadt fest -Untersuchungshaft noch am selben Tag

Erfurt/Johanngeorgenstadt (ots) - Bei einer Kontrolle am 3. Januar in Johanngeorgenstadt (Erzgebirgskreis) beschlagnahmten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt 20 Gramm Crystal. Ein 40-jähriger Thüringer aus dem Landkreis Altenburger Land hatte das in zwei Kondomen verpackte Rauschgift in seinem Körper transportiert, als er nach seiner Wiedereinreise in die Bundesrepublik Deutschland gegen 9 Uhr vom Zoll kontrolliert wurde. Der Ostthüringer war mit dem Zug in Richtung Zwickau unterwegs. Die Zöllner leiteten gegen den mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein. Das Zollfahndungsamt Dresden übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Diese dauern noch an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz kam der mutmaßliche Täter noch am Dienstag in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell