HZA-D: Zoll prüft in Düsseldorf - Zwei Festnahmen Zoll und Polizei prüften gemeinsam in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Düsseldorf führten am 20. und 21.1. gemeinsam mit dem Einsatztrupp PRIOS (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) der Polizei Düsseldorf und dem Kriminalkommissariat Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz durch. Zwischen 20 Uhr und 2:30 Uhr überprüften die Beamten in zwei Irish Pubs, einer Shisha-Bar und zwei Partyclubs insgesamt 33 Beschäftigte.

Dabei wurden zwei Männer, ein Marokkaner und ein Sudanese, wegen illegalen Aufenthalts in Deutschland festgenommen. Dem Marokkaner wird außerdem noch Urkundenfälschung, Missbrauch von Ausweispapieren und Kontoeröffnungsbetrug zur Last gelegt. Die Ausweispapiere waren so gut nachgemacht, dass erst ein speziell geschulter Prüfer des Zolls die Fälschung als solche erkennen konnte.

In jeweils drei weiteren Fällen prüft der Zoll wegen der Beschäftigung von Ausländern ohne entsprechenden Aufenthaltstitel und wegen der Beschäftigungsaufnahme ohne entsprechenden Aufenthaltstitel.

"Wir gehen davon aus, dass wir im Rahmen der Geschäftsunterlagenprüfungen noch Hinweise auf Sozialleistungsbetrug und das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt finden. Das gilt auch für Verstöße gegen das Mindestlohngesetz", so Michael Walk, Pressesprecher des Hauptzollamts Düsseldorf.

Die Landespolizei fertigte drei Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darüber hinaus kam es zu acht Ordnungswidrigkeitsanzeigen (u. a. Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz und die Arbeitsstättenverordnung). In zwei Fällen wurden Verstöße gegen die Glücksspielverordnung geahndet.

