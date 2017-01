HZA-A: Hauptzollamt Augsburg als familienfreundlicher Arbeitgeber Erfolgreiche Zertifizierung beim Audit berufundfamilie

ein Dokument zum Download

Augsburg (ots) - Augsburg: In Rahmen einer Informationsveranstaltung zur kürzlich erfolgten Zertifizierung beim audit berufundfamilie hat Petra Cleff mit ihrem Audit-Team die zahlreichen Möglichkeiten zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und den familiären Gegebenheiten, wie Telearbeit, Arbeitszeitabsenkung, Eltern-Kind-Büro den Beschäftigten des Hauptzollamts Augsburg vorgestellt. Die Zollverwaltung, mit rund 40.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Bundes, wurde vor kurzem erfolgreich zum audit berufundfamilie zertifiziert. Das nun erteilte Zertifikat belegt das große Engagement des Zolls für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Bei seiner Ansprache erklärte Moritz Schönnagel, stellvertretender Leiter des Hauptzollamts Augsburg, er sehe es als wichtige Aufgabe, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aktiv voran zu treiben, um die Erfordernisse des Berufsalltags mit den familiären Lebensphasen seiner Beschäftigten in Einklang zu bringen. Im Auditierungsprozess wurden zunächst die Daten erhoben und die vorhandenen Angebote der Zollverwaltung insgesamt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermittelt. Anschließend wurde am 26. Oktober 2016 die Zielvereinbarung mit dem Maßnahmenplan für die nächsten 3 Jahre unterzeichnet. Seit dem 15. Dezember 2016 wurde mit der Umsetzung der Maßnahmen der Zielvereinbarung begonnen. In den kommenden drei Jahren wird die Maßnahmenumsetzung zum Jahresende dokumentiert und an die berufundfamilie Service GmbH berichtet. Eine Reauditierung ist danach möglich. Der Zoll ist nicht nur aufgrund der guten Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein attraktiver Arbeitgeber. Die zweijährige Ausbildung und das dreijährige Studium bieten durch das duale System eine Ausbildung auf besonders hohem Niveau. Ausbildungs- und Praxisphasen bei den 42 Ausbildungshauptzollämtern wechseln sich dabei ab und bauen aufeinander auf.

Ausführliche Informationen zum Thema Ausbildung/ duales Studium beim Zoll können auf der Internetseite www.zoll.de abgerufen werden.

Informationen zum audit berufundfamilie sind unter www.beruf-und-familie.de abrufbar

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell