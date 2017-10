HZA-AC: Aachener Zoll stellt 23 Gramm Drogen sicher

Aachen (ots) - Beamte des Hauptzollamts Aachen haben bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle 23 Gramm Drogen, davon 14 Gramm Heroin, 5 Gramm Marihuana und 4 Gramm Haschisch aus dem Verkehr gezogen. Sie kontrollierten einige Fahrgäste eines aus den Niederlanden kommenden Linienbusses an der Bushaltestelle in Aachen-Horbach, darunter auch einen 34-jährigen Mann, der zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Bei der Taschenkontrolle ertastete ein Zöllner bei ihm einen Gegenstand im Hosenbund - dabei handelte es sich um eine Getränkedose. In dieser befand sich das in 3 Bubbles und 4 Minigriptütchen verpackte Rauschgift.

Die Zollbeamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und stellten die Drogen sicher; das Zollfahndungsamt Essen hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

