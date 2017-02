HZA-AA: Zollkontrolle von Shisha-Bar - 43 Kilogramm Wasserpfeifentabak beschlagnahmt

Aachen (ots) - Im Rahmen der Steueraufsicht kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Aachen unter Beteiligung der Polizei und des Ordnungsamtes der Stadt Aachen am vergangenen Wochenende eine Shisha-Bar im Stadtgebiet. In einem Kellerraum, der zur Vorbereitung der Shishas diente, fanden sie neben Frischhaltedosen, Plastikbehältern und Melasse zahlreiche Gebinde Wasserpfeifentabak ohne Steuerzeichen sowie Tabak in Dosen, der augenscheinlich nachträglich befeuchtet worden war. Durch das Mischen ist ein neues Tabakerzeugnis entstanden, das zu versteuern ist. Insgesamt stellten die Zöllner 43,18 kg Wasserpfeifentabak sicher.

Gegen den Inhaber der Shisha-Bar und seinen Angestellten leiteten die Beamten Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei ein. Sie haben mit Steuernachzahlungen und Geldstrafen bzw. Bußgeldern zu rechnen.

