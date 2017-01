HZA-AA: Hauptzollamt Aachen - Eingeschränkte Öffnungszeiten am 2. Februar 2017

Aachen (ots) - Das Hauptzollamt Aachen ist am Donnerstag, den 2. Februar 2017, wegen einer Personalversammlung der Beschäftigten nur eingeschränkt geöffnet. Es wird gebeten, an diesem Tage in der Zeit von 9.30 Uhr bis 13.30 von Telefonanrufen und persönlichen Vorsprachen abzusehen.

Original-Content von: Hauptzollamt Aachen, übermittelt durch news aktuell