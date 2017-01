HZA-OS: Rauschgiftspürhund Kjell mit richtigem Riecher; Osnabrücker Zoll findet Kokain im Wert von mehr als 440.000 Euro

Fundort der Drogen Bild-Infos Download

Osnabrück (ots) - Sechstausend Gramm Kokain im Wert von mehr als 440.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner am Abend des 29. Januar 2017 bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn A 30 an der Abfahrt Gildehaus in einem zuvor aus den Niederlanden eingereisten PKW.

Der 30-jährige Fahrer gab an, für zwei Tage zu Besuch bei Verwandten in Utrecht gewesen zu sein. Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmitteln oder Bargeld verneinte er.

Bei der ersten Durchsicht des Wagens kamen den Beamten Zweifel an dem Wahrheitsgehalt der Aussage des Reisenden, da sie in einem Ablagefach unterhalb des Lenkers eine schwedische Tankrechnung vom 29. Januar 2017 fanden. Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Fahrzeuges. Hierbei kam auch Spürhund Kjell zum Einsatz. Er zeigte auffallend starkes Interesse an dem Bereich der Rücksitzbank und dem davor liegenden Kardantunnel. Daraufhin fanden die Zöllner in der Mittelkonsole des Autos sechs identische Pakete. Bei dem Inhalt dieser Päckchen handelte es sich um sechs Kilogramm Kokain.

Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

