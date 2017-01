HZA-OS: Geschäftsführer wird zu einem Jahr Haft verurteilt; Osnabrücker Zoll ermittelte in der Baubranche

Osnabrück (ots) - Das Amtsgericht Osnabrück verurteilte am 09.01.2017 einen 40-jährigen faktischen Geschäftsführer einer Firma im Eisenflechtergewerbe wegen des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt in 17 Fällen und Steuerhinterziehung in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung.

Wie die Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Osnabrück ermittelten, ist die Osnabrücker Firma von der Ehefrau des Verurteilten formell geführt worden, während alle unternehmerischen Entscheidungen von dem Angeklagten getroffen wurden, der das Unternehmen in finanzieller, organisatorischer und personeller Hinsicht tatsächlich leitete. Dabei hat er Barauszahlungen für die Jahre 2012 und 2013 von Schwarzlöhnen mit fingierten Zahlungen und Scheinrechnungen verschleiert und somit Sozialversicherungs- und Lohnsteuerbeiträge nicht abgeführt. Dadurch ist den Sozialkassen ein Schaden von mehr als 46.000 Euro sowie dem Finanzamt von circa 16.000 Euro entstanden.

"Durch diese Vorgehensweise hat der Geschäftsführer nicht nur versucht, sich einen Vermögensvorteil zu verschaffen, sondern auch einen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern innerhalb seiner Branche", sagte Christian Heyer Pressesprecher des Hauptzollamts Osnabrück.

Bereits vor rund fünf Jahren wurde gegen den Angeklagten wegen eines vergleichbaren Vergehens eine Freiheitsstrafe zur Bewährung verhängt, ohne dass dies jedoch zu einem einsichtigeren Verhalten bei dem Verurteilten geführt hätte.

Das Urteil des Amtsgerichts Osnabrück ist noch nicht rechtskräftig.

