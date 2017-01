HZA-OS: Osnabrücker Zoll findet Kokain im Wert von 85.000 Euro

Osnabrück (ots) - 1,1 Kilogramm Kokain im Wert von 85.000 Euro entdeckten Osnabrücker Zöllner bei einer Fahrzeugkontrolle auf der B402, kurz vor der Auffahrt zur Autobahn A 31 am Dienstag der vergangenen Woche.

Die Frage nach mitgeführten Waffen, Betäubungsmittel oder Bargeld verneinte der 31-jährige Fahrer. Er gab an, aus den Niederlanden zu kommen, wo er auch arbeiten würde. Während der Befragung wirkte der Reisende nervös und hektisch.

Die Ermittler entschlossen sich zu einer Intensivkontrolle des Wagens. In der Rückenlehne des Beifahrersitzes, eingeklemmt in der Federung der Lehne, fanden die Beamten ein in Folien umwickeltes Paket. Bei dem Inhalt des Päckchens handelte es sich um 1,1 Kilogramm Kokain im Wert von 85.000 Euro.

Der Reisende wurde daraufhin vorläufig festgenommen und dem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erging Haftbefehl. Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Essen - Dienstsitz Nordhorn - übernommen.

