HZA-MD: Zigaretten statt Zwiebeln Knapp 3,4 Millionen Schmuggelzigaretten sichergestellt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten Zöllner im Rahmen einer Standkontrolle, an der auch Kräfte der Polizei und des THW beteiligt waren, auf dem Gelände des Hauptzollamts Magdeburg einen polnischen LKW mit einem Kühlauflieger. Der polnischen Fahrer war auf der BAB 2 in Richtung Hannover nach Großbritannien unterwegs. Als Ladegut waren 32 Paletten mit gewürfelten und tiefgefrorenen Zwiebeln in Säcken angegeben. Erste Auffälligkeiten wurden bei der Röntgenkontrolle mit der vollmobilen Röntgenanlage des Hauptzollamts Kiel festgestellt. Für die weiteren Kontrollen wurde der Kühlauflieger entladen. Es stellte sich heraus, dass lediglich die ersten zwei Paletten komplett mit Zwiebeln bestückt waren. Bei den restlichen 30 Paletten bestand jeweils nur die äußere Lage aus verpackten Zwiebeln, darunter waren die Schmuggelzigaretten in Säcken versteckt. Insgesamt wurden knapp 3,4 Millionen Zigaretten ohne Steuerbanderole festgestellt. "Hierbei handelt es sich um eine großartige und nicht alltägliche Feststellung, die ohne den Einsatz der mobilen Röntgenanlage kaum möglich gewesen wäre" so Manfred Holze Sachgebietsleiter beim Hauptzollamt Magdeburg. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Es entstand ein Steuerschaden in Höhe von ca. 500.000 EUR. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Zollfahndungsamt Hannover.

