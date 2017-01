HZA-HH-Hafen: "Untersuchungshaft für Zigarettenschmuggler" - Hamburger Zoll entdeckt rund 100.000 Stück Zigaretten im doppelten Boden

4 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots) - Untersuchungshaft für Zigarettenschmuggler Hamburger Zoll entdeckt rund 100.000 Stück Zigaretten im doppelten Boden

Rund 100.000 unversteuerte Zigaretten entdeckten Hamburger Zöllner im doppelten Boden eines Kleintransporters bei einer Kontrolle auf der Bundesautobahn A1. Das Fahrzeug wurde aus dem fließenden Verkehr in Richtung Hamburg ausgewählt und für eine Kontrolle über die Ausfahrt Moorfleet geleitet. Ein 35-jähriger weißrussischer Staatsbürger, der den Transporter lenkte gab an, auf dem Weg nach Bremervörde zu sein und dass er keine unversteuerten Waren dabei habe. Die Zollbeamten staunten nicht schlecht, als sie bei der anschließenden Kontrolle des Laderaums unter der Ladefläche im doppelten Boden und hinter den Seitenverkleidungen die zahlreichen Zigarettenschachteln entdeckten. Keine der rot weißen Zigarettenschachteln trug eine Steuerbanderole. Nachdem das Fahrzeug bis in den kleinsten Winkel inspiziert wurde, konnten die Zöllner am Ende eines langen Tages insgesamt 93.980 Stück Zigaretten zählen. "Der entstandene Steuerschaden beläuft sich auf circa 17.000 Euro", so Udo Storch, Sprecher des Hauptzollamtes Hamburg-Hafen. Sämtlich aufgefundene Zigaretten wurden beschlagnahmt. Der Fahrer wurde über seine Rechte belehrt und vorläufig festgenommen. Die Ihm vorgeworfene Steuerhinterziehung stellt eine Straftat dar. Am 06.01.2017 wurde er dem Amtsgericht Hamburg vorgeführt. Nunmehr sitzt er in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hamburg übernommen.

