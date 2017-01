HZA-BS: Die Wege des Schmuggels sind unergründlich / Zoll stellt 17.000 Zigaretten bei Göttingen sicher

1 weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots) - Die Autobahn 7 läuft als klassische Nord-Süd-Achse von Dänemark quer durch Deutschland bis nach Österreich. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis von Kontrollen des Hauptzollamtes Braunschweig am 04. Januar 2017 an der Autobahn 7 nahe Göttingen. Bei verdachtsunabhängigen Kontrollen stießen die Beamten um die Mittagszeit nahezu stündlich auf Zigarettenschmuggler aus Osteuropa, die sich auf dem Weg nach Großbritannien befanden. Insgesamt wurden 17.000 Stück Zigaretten verschiedener Marken mit polnischen und tschechischen Steuerzeichen in dem Gepäck von vier Fahrern festgestellt. Die Zigaretten wurden nachversteuert und die Reisenden durften ihre Fahrt fortsetzen - allerdings ohne ihre Zigaretten und mit einem Steuerstrafverfahren im Gepäck.

Zusatzinformation: Zwar ist das Mitbringen von legal versteuerten Zigaretten aus Europäischen Mitgliedstaaten zum Eigenbedarf grundsätzlich möglich, jedoch mengenmäßig beschränkt. Werden mehr als 800 Stück (vier Stangen) Zigaretten verbracht, unterstellt das Tabaksteuerrecht eine illegale Verkaufsabsicht (gewerbliches Verbringen), die der Reisende zu widerlegen hat. Kann er das nicht, hat er zusätzlich zu der deutschen Tabaksteuer mit einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung zu rechnen. In der Regel werden die Zigaretten zudem als Gegenstand einer Straftat betrachtet und beschlagnahmt.

Zollkontrollen sind grundsätzlich nicht auf den grenznahen Raum, Flug- oder Seehäfen begrenzt. Sie dienen der Überwachung des internationalen Warenverkehrs und dem Verkehr mit hochsteuerbaren Gütern (Verbrauchsteuern). Die Verlagerung der Prüfungen in das Binnenland entlastet den Grenzverkehr und ermöglicht es, Schmuggler unerwartet zu treffen. Bei den Kontrollen hat die Zollverwaltung weitgehende Befugnisse und die Beteiligten sind gesetzlich zur Mitwirkung verpflichtet.

Original-Content von: Hauptzollamt Braunschweig, übermittelt durch news aktuell