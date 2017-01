HZA-BI: Zoll verhindert Drogenschmuggel

In Folienbeuteln verschweißtes Rauschgift Bild-Infos Download

Bielefeld (ots) - Am Donnerstagvormittag wählten Beamte des Hauptzollamts Bielefeld einen PKW mit niederländischem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr der BAB 2 für eine Zollkon-trolle aus und leiteten das Fahrzeug dazu auf den Rastplatz Rhynern-Süd.

Der 21 jährige Fahrer gab an aus den Niederlanden auf der Reise nach Berlin zu sein. Obwohl er die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen oder sonstigen verbotenen Gegenständen verneinte, wollten sich die Zöllner selbst ein Bild machen. Schnell wurden sie fündig: in einer blauen Tasche im Kofferraum kamen zwölf vakuumverschweißte Folienbeutel zum Vorschein. Ein Drogenschnelltest an dem weißen, pastenartigen Inhalt bestätigte den Verdacht, dass es sich um Amphetamin handelte.

Auf dem Schwarzmarkt hätte die Menge von insgesamt gut zwölf Kilogramm für ca. 150.000 Euro verkauft werden können. Der mutmaßliche Schmuggler wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsan-waltschaft Dortmund - Zweigstelle Hamm -.

