FW Lügde: Feuer 2 / Brennen Mülltonnen am Gebäude

Lügde (ots) - Freitag, 27. Januar 2017, 13:17 Uhr, Marienstraße. Der Löschzug Lügde wurde mit dem Alarmstichwort "Feuer 2" in die Marienstraße alarmiert. Aus ungeklärter Ursache brannten an einem Gebäude Mülltonnen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Mülltonnen unter Atemschutz ab und kontrollierten das Gebäude anschließend mit der Wärmebildkamera auf eventuelle Glutnester. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei an der Einsatzstelle. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für den Löschzug Lügde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell