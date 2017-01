FW Lügde: Feuer 2 / Heckenbrand in Lügde

1 weiterer Medieninhalt

Lügde (ots) - Donnerstag, 05. Januar 2017, 20:22 Uhr, Friedrich-Wilhelm-Weber Straße. Aus ungeklärter Ursache geriet eine Hecke in der Friedrich - Wilhelm - Weber Straße in Brand. Die Leitstelle der Feuerwehr alarmierte daraufhin den Löschzug Lügde mit dem Einsatzstichwort Feuer 2. Die Einsatzkräfte bauten eine Wasserversorgung vom Löschfahrzeug auf und löschten die auf ca. 12m brennende Hecke mit zwei C - Rohren ab. Anschließend wurde der Bereich eingeschäumt um ein erneutes aufflammen zu verhindern. Zum Abschluss des Einsatzes wurde noch die Straße mit Salz gestreut, aufgrund der eisigen Temperaturen hatte das Löschwasser die Straße in eine Eisfläche verwandelt.

Die Fotos können gegen Angabe der Quelle "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

