FW Witten: Wohngebäude im Vollbrand

Witten (ots) - Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr Witten mit 30 Einsatzkräften am Wartenbergweg im Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Wohngebäude in voller Ausdehnung. Drei Bewohner wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Zeit wird das Feuer mit drei Strahlrohren bekämpft.

