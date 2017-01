FW Witten: Kaminbrand

Witten (ots) - Die Feuerwehr Witten wurde zu einem Kaminbrand in die Tulpenstraße im Stadtbezirk auf dem Schnee gerufen. Bei Eintreffen der Kräfte stellte sich folgen Lage: Aus dem Kamin kam Funkenflug und Flammerscheinung war deutlich sichtbar. Im Gebäude war das Obergeschoss verraucht. Die Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Von der Feuerwehr wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet. Die Drehleiter übernahm das Fegen des Kamins vom Dach des Hauses die Kameraden der Löscheinheit Schnee übernahmen das Ausräumen der Glut im Kellerbereich unter Atemschutz. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte im Gebäude den Kamin mittels Wärmebildkamera und Fernthermometer. Der alarmierte Bezirksschornsteinfeger überprüfte nach den erfolgreichen Maßnahmen den Kamin. Eine zusätzliche CO Messung ergab keine überhöhten Werte. Ein weiterer Einsatz der Feuerwehr war nicht erforderlich. In Absprache mit dem Bezirksschornsteinfeger konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück.

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell