FW Witten: Rauchentwicklung durch angebranntes Essen

Der Löschzug der Feuerwehr an der Heilenstraße Bild-Infos Download

Witten (ots) - Gegen 13:25 Uhr rückten die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Altstadt in die Heilenstraße aus, da dort ein Wohnungsbrand gemeldet war. Zum Glück handelte es sich nur angebranntes Essen in einer Pfanne, es wurde niemand verletzt.

Nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, wurde ein Trupp mit Atemschutzgeräten in die Wohnung geschickt und die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. So konnte schnell erkundet werden, dass es sich um eine rauchende Pfanne handelte, wobei sich niemand in der Wohnung befand.

Die Wohnung wurde lediglich quergelüftet, die Schläuche mussten nicht ausgerollt werden. Nach einer Viertelstunde rückten die Einsatzkräfte wieder ab.

Original-Content von: Feuerwehr Witten, übermittelt durch news aktuell