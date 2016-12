FW Schalksmühle: Feuerwehr Schalksmühle sagt Danke!

Schalksmühle (ots) - Danke!

Über das Jahr verteilt war es für die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle ein vergleichsweise ruhiges Jahr. Dennoch mussten alle Feuerwehrangehörigen wieder für Einsätze das gemeinsame Essen mit der Familie abbrechen, eine Geburtstagsfeier absagen, einen Ausflug absagen. Wir mussten unsere Kinder, unsere Freunde, unsere Partnerinnen und Partner zurücklassen. Wir mussten unsere reguläre Arbeit unterbrechen. All dies haben wir gemacht, um für die Bürgerinnen und Bürger in Schalksmühle schnell Hilfe ermöglichen zu können. Denn, wenn der Meldeempfänger piept hat Hilfeleisten für uns oberste Priorität. Dafür möchte die Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle allen Kameradinnen und Kameraden ihren Dank aussprechen!

Auf uns verzichten müssen in diesen Situationen aber all jene, für die wir im Alltag da sein wollen. Deswegen möchten wir an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, um Danke zusagen. Danke an unsere Arbeitgeber, die uns zu Einsätzen fahren lassen, auch wenn der Betrieb dadurch weniger produktiv ist. Danke an unsere Familie, an unsere Ehefrauen und -männer, an unsere Freundinnen und Freunde, die bei Verabredungen, bei Feiern oder einfach bei den ganz alltäglichen Dingen gerne auf uns warten, weil sie wissen, dass jeder einmal schnelle Hilfe benötigt. Danke an diejenigen, welche die Feuerwehr durch eine helfende Hand unterstützen und an diejenigen, welche die Feuerwehr durch Spenden unterstützen. Ein Dank geht aber auch an den Bürgermeister und an die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus für die konstante Unterstützung in allen Angelegenheiten, obwohl die Feuerwehr eine teure Kostenstelle ist.

Ohne euch und ohne Sie würde das bewährte Konzept einer ehrenamtlichen Feuerwehr nicht funktionieren!

Danke.

