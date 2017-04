FW-WAF: Verkehrsunfall Beckumer Straße in Ahlen

Ahlen (ots) - Gegen 13:45 Uhr kam es auf der Beckumer Straße in Fahrtrichtung Stadt Auswärts zu einem Verkehrsunfall. Ein Stadtauswärts fahrender Mercedes kam aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab, und prallte auf einen auf dem Parkstreifen neben der Fahrbahn parkenden PKW Skoda. Hierbei wurde der Skoda durch den Aufprall ca. 6-8 Meter weiterverschoben bis auf die Fahrbahn geschoben. Der Unfallauslösende PKW kam auf dem Fuß Radweg zum Stehen. Die Fahrerin Verletzte sich hierbei und wurde durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Ahlen versorgt. Die Patientin wurde in den Schockraum des Franziskus Hospital Ahlen transportiert. Die Einsatzstelle wurde durch die Feuerwehr gesichert, Betriebsstoffe aufgefangen sowie die Fahrzeugbatterie abgeklemmt. An der Einsatzstelle befanden sich der Rettungswagen, der Notarzt und die Hauptberufliche Wachbereitschaft mit dem HLF.

