FW-WAF: Sofa brannte

Ahlen (ots) - Der Löschzug der Feuerwehr Ahlen wurde zu einem vermuteten Wohnungsbrand alarmiert. Nachbarn hatten den ausgelösten Rauchmelder bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Personen sollten sich nicht in der Wohnung befinden. Beim Eintreffen der Feuerwehr drang Rauch durch das Fenster im 1. OG nach außen. Ein Trupp ging zur Brandbekämpfung unter Atemschutz mit einem CAFS-Rohr in die Wohnung vor. Im Wohnzimmer wurde eine schlafende Person auf dem brennenden Sofa entdeckt und über den Treppenraum gerettet. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und mit dem Notarzt zur St. Barbara Klinik Hamm transportiert. Die Wohnung wurde gelüftet und anschließend an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Ahlen, übermittelt durch news aktuell