FW-WAF: Brand in einem Industriebetrieb

Ahlen (ots) - Schnell unter Kontrolle hatte die Feuerwehr Ahlen am Donnerstag gegen 12:30 Uhr ein Feuer im Produktionsbereich der Fa. Kaldewei. Aufgrund einer automatischen Feuermeldung rückte die Wehr mit einem kompletten Löschzug aus. Durch Schweißarbeiten im Dachbereich gerieten Teile des Dachbereichs der Industriehalle in Brand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Über den Innenbereich wurde ein Trupp unter Atemschutz mit einem Druckluftschaumrohr eingesetzt, welches zu einem raschen Löscherfolg führte. Zusätzlich wurde die Drehleiter in Stellung gebracht um die Halle ebenfalls von oben kontrollieren zu können. Bereits wenig später konnte so die Produktion wieder aufgenommen werden.

