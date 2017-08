POL-GÖ: (464/2017) Getränke bei Einbruch in Einfamilienhaus erbeutet

Göttingen (ots) - Göttingen, Schleifweg, Samstag, 5. August 2017, gegen 09.50 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In ein Einfamilienhaus im Schleifweg brach ein Unbekannter am Samstagmorgen (05.08.2017) ein. Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Einbrecher gewaltsam die Eingangstür und stahl aus dem Hausflur zwei Getränkekisten. Anschließend wollte der Täter sein Diebesgut in einem Gebüsch vor dem Haus verzehren. Weil eine aufmerksame Nachbarin auf den Mann aufmerksam wurde, wird er verschreckt und flüchtete.

Vor dem Einfamilienhaus stieß die Polizei auf ein herrenloses Fahrrad. Vermutlich hatte der Täter sein Rad vor dem Tatort abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter der Rufnummer 0551/491-2115.

