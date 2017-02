POL-GÖ: (83/2017) Versuchter Einbruch in Modegeschäft

Göttingen (ots) - Göttingen, Groner-Tor-Straße, Mittwoch, 1. Februar 2017, gegen 02.20 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Ein unbekannter Täter versuchte am Mittwoch (01.02.2017) gegen 02.20 Uhr gewaltsam durch die Eingangstür in die Räumlichkeiten einer Boutique in der Groner-Tor-Straße einzudringen. Durch die Anwesenheit eines Fußgängers wurde der Dieb vor dem Einbruch verschreckt und flüchtete in Richtung Geiststraße. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen einleitete. Trotz intensiver Suche entkam der Täter.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0551/491-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell