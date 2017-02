POL-GÖ: (82/2017) Feuer im Vereinshaus in Weende

Göttingen (ots) - Göttingen, Ortsteil Weende, Wolfgang-Döring-Straße, Dienstag, 31. Januar 2017, gegen 19.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Am Dienstag (31.01.2017) gegen 19.00 Uhr entstand bei einem Brand eines Vereinsheims einer Kleingartenkolonie in der Wolfgang-Döring-Straße vermutlich ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Aufmerksame Zeugen bemerkten die Flammen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Weende und die Berufsfeuerwehr Göttingen löschten den Brand. Nach ersten Ermittlungen brach das Feuer im Bereich der Küche des Vereinshauses aus. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

