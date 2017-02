POL-GÖ: (80/2017) Zwei alkoholisierte Radfahrer von der Polizei gestoppt

Göttingen (ots) - Stadtgebiet Göttingen, Nacht zu Mittwoch, 1. Februar 2017

GÖTTINGEN (jan) - In der Nacht zu Mittwoch (01.02.2017) hatten Polizeistreifen im Göttinger Stadtgebiet zwei unter Alkoholeinfluss stehende Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen. In der Holtenser Landstraße kontrollierten die Beamten gegen 20.00 Uhr eine 27-jährige Radlerin aus Göttingen. Ein Alco-Test ergab einen Wert von 1,71 Promille. Ebenfalls in der Holtenser Landstraße fiel den Polizisten gegen 01.30 Uhr ein 20 Jahre alter alkoholisierter Göttinger auf. Der Zweiradfahrer hatte bei dem Test einen Wert von 1,89 Promille gepustet.

Den Radfahrern wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinwirkung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell