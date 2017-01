POL-GÖ: (72/2016) Polizei zieht bei Kontrollen am Wochenende sieben Alkohol- und Drogensünder aus dem Verkehr

Göttingen (ots) - Stadt und Landkreis Göttingen, Samstag/Sonntag, 28./29. Januar 2017

GÖTTINGEN (jan) - Am Wochenende haben Polizeistreifen bei Fahrzeugkontrollen in Stadt und Landkreis Göttingen insgesamt sieben unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss stehende Auto- und Fahrradfahrer aus dem Verkehr gezogen.

Die Autobahnpolizei erwischte am Samstag (28.01.2017) zwei Autofahrer die unter Drogeneinfluss auf der A 7 unterwegs waren. Eine 29-jährige Fahrzeugführerin wurde gegen 08.00 Uhr in der Gemarkung Laubach kontrolliert. Neben dem positiven Drogentest war die junge Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein 25 Jahre alter Mann wurde in Höhe Mengershausen gegen 12.00 Uhr überprüft. Auch hier stellten die Beamten fest, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln seinen Pkw führte.

In der Sonntagnacht (29.10.2016) wurde in der Wilhelmshäuser in Hann. Münden ein 24-jähriger Fiat-Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aus dem Verkehr gezogen. Der Drogentest reagierte beim jungen Mann aus Kassel positiv.

In Göttingen wurden am Wochenende zwei alkoholisierte Radfahrer und zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert. Ein 30-jähriger Göttinger war am Samstag (28.01.2017) gegen 03.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Weender Landstraße unterwegs. Der Alco-Test ergab einen Wert von 2,19 Promille. Eine 24 Jahre alte Radlerin wurde am Sonntag (29.01.2017) gegen 01.00 Uhr in der Groner Straße gestoppt. Die Göttingerin pustete einen Wert von 1,74 Promille. Zwei Pkw-Fahrer hielten Polizeibeamte am Sonntag (29.01.2017) im Stadtgebiet Göttingen an. Die 25 jährige Göttingerin wurde gegen 03.00 Uhr mit ihrem Fiat angehalten. Der Drogentest der Frau verlief positiv. Der 23 Jahre alte VW-Fahrer fiel den Beamten gegen 11.30 Uhr auf. Einen Test verweigerte der junge Mann aus Bovenden.

Allen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit oder Drogeneinfluss im Verkehr ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell