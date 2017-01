POL-GÖ: ( 60 / 2017 ) Unfall auf Autobahn A7 Höhe Göttingen - Vollsperrung Richtung Norden

Göttingen (ots) - 25.01.2017, 23:45 Uhr Bundesautobahn A 7 - Hinter der AS Göttingen Nord in Höhe Holtensen

Göttingen (Mb) : Verkehrsunfall auf der Autobahn A7 hinter der AS Göttingen Nord in Höhe der Ortschaft Holtensen, Fahrtrichtung Nord. Hier krachte ein Pkw aus bisher ungeklärter Ursache in die Mittelschutzplanke. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Aktuell ist die A7 Fahrtrichtung Nord voll gesperrt. Der Rückstau reicht bis zur AS Göttingen Nord. Maßnahmen dauern an.

