POL-GÖ: (37/2017) Geparktes Auto beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht in Duderstadt gesucht

Göttingen (ots) - Duderstadt, Auf der Klappe, Montag, 16. Januar 2017, zwischen 07.30 Uhr und 11.30 Uhr

DUDERSTADT (jan) - Bei einem Verkehrsunfall in der Straße Auf der Klappe hat am Montagvormittag (16.01.2017) ein bisher unbekannter Autofahrer einen dort geparkten Pkw beschädigt. Der Mercedes war auf dem Parkplatz einer Schule abgestellt. Vermutlich stieß ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen die vordere rechte Seite und ist anschließend geflüchtet. Die Beamten des Polizeikommissariats in Duderstadt haben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell