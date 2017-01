POL-GÖ: (32/2017) Zweite umfangreiche Kontrollaktion der EG "Wohnung" in Stadt und Landkreis Göttingen - Rund 80 Beamte kontrollieren 258 Fahrzeuge und stellen die Personalien von 249 Personen fest

Göttingen (ots) - Stadt und Landkreis Göttingen 12. und 13. Januar 2017

GÖTTINGEN (jk) - Es war die zweite umfangreiche Sonderkontrollaktion der Polizeiinspektion (PI) Göttingen im Kampf gegen Wohnungseinbrüche in Stadt und Landkreis Göttingen.

Unter der Federführung der im Dezember 2016 neu eingerichteten Ermittlungsgruppe (EG) "Wohnung" (Infos siehe unten) waren am Donnerstag und Freitag (12. und 13.01.17) letzter Woche insgesamt rund 80 Beamtinnen und Beamte verschiedener Dienststellen sowie von der Göttinger Bereitschaftspolizei in zivil und uniformiert auf den Straßen im Einsatz.

Die Bilanz: 258 kontrollierte Fahrzeuge, 249 Identitätsfeststellungen und u. a. elf Personendurchsuchungen.

Neben verdeckten Maßnahmen führten die Polizisten insbesondere im Nahbereich bzw. an Zufahrtsstraßen von potentiell Einbruch gefährdeten Wohngebieten verstärkt Verkehrskontrollen durch, um hierbei Hinweise auf mögliche Täterbewegungen zu erlangen.

In der Gemeinde Ebergötzen stellten Zivilkräfte dabei am Donnerstag drei Männer aus Göttingen fest, die sich zuvor bei Bewohnern nach Sperrmüll erkundigt haben sollen. Die Gruppe wurde in ihrem PKW kontrolliert, die Personalien festgestellt.

Erfahrungsgemäß nutzten einige Täter derartige "Hilfsmittel", um im Vorfeld "geeignete" Tatobjekte auszubaldowern. Die Polizei rät deshalb zu besonderer Vorsicht und bittet darum, verdächtige Personen sofort zu melden.

Neben der intensivierten Streifentätigkeit bildete aber auch der Bereich der Prävention einen ganz wichtigen Bestandteil der polizeilichen Maßnahmen. Einbruchschutzexperten des Präventionsteams waren deshalb u. a. in zuletzt von Einbrechern heimgesuchten Wohngebieten oder Ortschaften, darunter auch Ebergötzen, unterwegs, begutachteten Häuser hinsichtlich z. B. gekippter Fenster und führten beratende, aufklärende Gespräche mit Anwohnern.

Wie schon im Zusammenhang mit der Dezember-Kontrollaktion beobachtet, entfaltete auch die zweite Sonderkontrolle offensichtlich eine abschreckende Wirkung auf Einbrecher. Mit Beginn der verstärkten Polizeipräsenz blieben Wohnungseinbruchserien schlagartig aus.

Weitere gleichgeartete Kontrollen sind deshalb geplant und werden zeitnah folgen.

EG "Wohnung" ermittelt seit 1. Dezember

Die erste groß angelegte Kontrollaktion im Kampf gegen Wohnungseinbrüche hatten die Ermittler der EG "Wohnung" Mitte Dezember als Reaktion auf den Anstieg von Wohnungs- bzw. Tageswohnungseinbrüchen (WED/TWE) initiiert (siehe hierzu unsere Pressemitteilung Nr. 705 vom 16.12.16).

Die am 01.12.16 im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen eingerichtete Ermittlungsgruppe besteht aus sieben Ermittlern sowie einem Experten der Analysestelle der PI Göttingen. Die Sondereinheit befasst sich ausschließlich mit der Bearbeitung des Deliktsfeldes "WED/TWE" sowie der gezielten strategischen Planung polizeilicher Einsatzmaßnahmen zur Eindämmung des Kriminalitätsphänomens.

