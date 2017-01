POL-GÖ: (31/2017) Lenkräder und Navigationsgeräte aus Autos gestohlen

Göttingen (ots) - Stadtgebiet Göttingen und Rosdorf (Landkreis Göttingen) Tatzeitraum vom 01.01.2017 bis 14.01.2017

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte haben in Göttingen und Rosdorf (Landkreis Göttingen) insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen in dem sie jeweils eine Scheibe gewaltsam öffneten. Der Tatzeitraum wird vom 01.01.2017 bis 14.01.207 eingegrenzt.

In Rosdorf entwendeten die Diebe in der Nacht zu Freitag (13.01.2017) aus einem BMW in der Straße Am Luhbach eine Navigation mit integriertem Radio und aus einem in der Lange Straße abgestellten BMW ließen sie das Lenkrad mitgehen.

Im Hachweg in Göttingen bauen die Täter aus einem BMW ebenfalls das Lenkrad aus.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen.

