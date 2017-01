POL-GÖ: (29/2017) Auto aufgebrochen und Lenkrad gestohlen

Göttingen (ots) - Göttingen, Schildgraben, Nacht zu Freitag, 13. Januar 2017

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag (13.01.2017) in Göttingen ein Fahrzeug aufgebrochen, in dem sie eine Scheibe gewaltsam öffneten. Aus dem im Schildgraben abgestellten BMW bauten die Diebe das Lenkrad ab und ließen es mitgehen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0551/491-2115 entgegen

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell