POL-GÖ: (25/2017) Plötzlich überfrierende Nässe führt zu fünf Verkehrsunfällen

Göttingen (ots) - Bereich Hann. Münden (Landkreis Göttingen), Donnerstag, 12. Januar, in der Zeit von 05.00 Uhr bis 08.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (MK/jan) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats in Hann. Münden ist es am frühen Donnerstagmorgen zu insgesamt fünf Verkehrsunfällen gekommen. Grund war hier extreme Straßenglätte durch plötzlich überfrierende Nässe.

Betroffen waren die Kreisstraßen 215 zwischen Lutterberg und Speele, die Kreisstraße 206 zwischen Meensen und Hedemünden sowie die Bundesstr. 80 zwischen Hann. Münden und Reinhardshagen.

Gegen 05.00 Uhr war eine 60 jährige Frau aus Reinhardshagen mit ihrem PKW Toyota in Richtung Hann. Münden unterwegs. Im Verlauf einer Linkskurve in Höhe der Landesgrenze kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit ihrem PKW. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

Fast zeitgleich kam ein PKW Fahrer an gleicher Stelle ins Schleudern, drehte sich und kollidierte mit seinem Fahrzeugheck mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW Fahrer wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 10.000,- Euro.

Gegen 07.00 Uhr kam ein 22 jähriger Mann aus Speele mit seinem VW von der Kreisstr. 215 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Fahrzeugführer geriet in den Böschungsraum. Er wurde leicht verletzt. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Gegen 08.00 Uhr befuhr eine 34 jährige Frau aus Jühnde mit ihrem Peugeot die Kreisstr. 206 von Meensen kommend in Richtung Hedemünden. In einer Linkskurve verliert sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kommt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Frau bleibt unverletzt. Am PKW entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Nur wenige Minuten später gerät an gleicher Stelle ein 43 jähriger Mann aus Waake mit einem VW ins Schleudern und kommt von der Fahrbahn ab. Der Mann kommt mit dem Schrecken davon.

Insgesamt sind alle Unfälle auf plötzlich überfrierende Nässe und damit verbundene Straßenglätte zurückzuführen. Mit Blick auf die angekündigten Schneefälle bittet die Polizei Hann. Münden eindringlich darum, sich auf winterliche Straßenverhältnisse einzustellen und die Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen.

