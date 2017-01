POL-GÖ: (13/2017) Zeugen nach Unfall auf der B 27 bei Waake gesucht

Göttingen (ots) - Bundestraße 27, Waake, Landkreis Göttingen, Donnerstag, 05. Januar 2017, gegen 05.30 Uhr

WAAKE (jan) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 27 bei Waake (Landkreis Göttingen) ist eine 21-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen (05.01.2017) leicht verletzt worden. Nachdem die junge Frau aus Duderstadt in einem Krankenhaus behandelt wurde, meldete sie den Vorfall der Polizei. Nach ihren Angaben war sie mit ihrem VW in Richtung Göttingen unterwegs, als ein bisher unbekanntes nachfolgendes Fahrzeug, in Höhe des Waldhauses Södderich, auffuhr. Nach der Kollision wendete der Fahrer seinen Wagen und fuhr in Richtung Waake davon. Bei dem flüchtenden Fahrzeug soll es sich um einen Kombi handeln. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Pkw der Duderstädterin an der hinteren linken Stoßstange und dem Kotflügel beschädigt.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere einen etwa 40 Jahre alten Mann, der vor Ort als Ersthelfer tätig war, sich bei der Polizei Duderstadt unter Telefon 05527-98010 zu melden.

