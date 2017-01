POL-GÖ: (6/2017) Wohnungseinbrüche in Hann. Münden

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Alte Bleiche und Über dem Mühlenhof, Tatzeitraum vom Sonntag, 01.01.2017, 18.00 Uhr bis Dienstag, 03.01.2016, 18.00 Uhr

Hann. Münden (jan) - Bei zwei Wohnungseinbrüchen sind unbekannte Täter gewaltsam durch die Fenster in die Wohnhäuser in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) eingedrungen und haben die Räume durchsucht. Der Tatzeitraum wird zwischen 01.01.2017 und 03.01.2017 eingegrenzt. Die Einbrecher entwendeten nach ersten Erkenntnissen Schmuck in noch unbekannter Höhe.

Zeugen die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Hann. Münden unter der Rufnummer 05541/9510.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell