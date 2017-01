POL-GÖ: (4/2017) Reifen an sechs Lkw zerstochen

Göttingen (ots) - Göttingen, Florenz-Sartorius-Straße und Gotthelf-Leimbach-Straße, Tatzeitraum vom 31.12.2016 bis 02.01.2017

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte haben in der Florenz-Sartorius-Straße und Gotthelf-Leimbach-Straße an sechs am Fahrbahnrand abgestellten Lkw jeweils mehrere Reifen beschädigt. Die Täter haben vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf die Brummireifen eingestochen. Der Tatzeitraum wird vom 31.12.2016 bis zum 02.01.2017 eingegrenzt. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0551/491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell