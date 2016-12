POL-GÖ: (723/2016) Feuer an Müllcontainer greift auf Holzunterstand über

Göttingen (ots) - Göttingen, Rohnsweg, Donnerstag, 29.12.2016, gegen 03.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - In der Nacht zu Donnerstag (29.12.16) brannten im Rohnsweg mehrere Abfallbehälter nahezu vollständig herunter. Ein Anwohner bemerkte das Feuer und alarmierte die Polizei und die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten jeweils auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellte Müllcontainer in Brand. Sie waren auf den Grundstücken in unmittelbarer Nähe vom Bürgersteig abgestellt. In einem Fall griffen die Flammen auf einen Holzunterstand über. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Ein Hausbewohner konnte seinen am Straßenrand geparkter Pkw noch rechtzeitig vor dem Übergreifen des Feuers fortfahren. Der Chrysler wird durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Zu Personenschäden kam es nicht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 0551/491-2115 entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell