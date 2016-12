POL-GÖ: (713/2016) "GÖ PD 428, 429 und 430 sind einsatzbereit!" - Polizeiinspektion Göttingen bekommt drei neue Funkstreifenwagen

1 weiterer Medieninhalt

GÖ PD 429 Bild-Infos Download

Göttingen (ots) - GÖTTINGEN/DUDERSTADT (jk) - Die Polizeiinspektion Göttingen hat seit Mitte der Woche drei neue Funkstreifenwagen im Einsatz.

Am Mittwochvormittag (21.12.16) wurden "GÖ PD 428, GÖ PD 429 und GÖ PD 430" mit dem notwendigen Einsatzgerät ausgestattet und nach Installation der Digitalfunktechnik an das Polizeikommissariat Duderstadt und die beiden Göttinger Einsatz- und Streifendienste mit Sitz in Weende und an der Groner Landstraße übergeben.

Die 2,0-Liter TDI-Fahrzeuge vom Typ VW Passat Variant verfügen über 150 PS und sind durch ihre signalgelbe VESBA-Folierung ("Verbesserte Erkennbarkeit von Streifenfahrzeugen auf Bundesautobahnen und ähnlich ausgebauten Straßen") im Vergleich zu ihren "nackten" Vorgängern insbesondere auch bei Dunkelheit erheblich besser erkennbar und damit sowohl für Verkehrsteilnehmer als auch die Insassen eindeutig sicherer.

Zur Ausstattung von "GÖ PD 428 & Co." gehören außerdem der sog. Touchscreen-Sonderfahrassistent (SFA) sowie das neu ins Ausstattungsvolumen aufgenommene mobile LED-Pannenleitset.

Der SFA fasst mehrere Bedienfunktionen (Funk/Sondersignalanlage/Motorweiterlauf-steuerung/Navigationssystem pp.) in einem großen Infotainmentsystem zusammen. Neben dem platzsparenden Einbau hat dies vor allem eine bessere Bedienbarkeit im Einsatz zur Folge.

Das bislang einzige Fahrzeug mit dieser Technik in der Polizeiinspektion Göttingen ist seit Juli diesen Jahres beim Polizeikommissariat Hann. Münden im Einsatz.

Die drei am Mittwoch an die Göttinger und Duderstädter Polizei ausgelieferten Streifenwagen gehören zu insgesamt 20 neuen Einsatzfahrzeugen, die von der Polizeidirektion (PD) Göttingen am 13.12.2016 im Rahmen einer symbolischen Schlüsselübergabe in der Autostadt Wolfsburg übernommen wurden.

Alle Fahrzeuge wurden inzwischen auf die insgesamt fünf zur PD Göttingen gehörenden Polizeiinspektionen verteilt, werden zukünftig also auf den Straßen zwischen Hann. Münden und Hoya für die Bürgerinnen und Bürger unterwegs sein.

"Die Funkstreifenwagen sind in Punkto Technik und Sicherheit auf dem neuesten Stand. Die Einsatzmittel leisten im täglichen Dienst einen sichtbaren Beitrag für mehr Präsenz im öffentlichen Raum. Sie sind ein nächster wichtiger Schritt für eine nachhaltige Modernisierung unserer Fahrzeugflotte. Zudem verbessern sie die Rahmenbedingungen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im täglichen Dienst", sagte Polizeipräsident Uwe Lührig.

Ursprünglich sollten im Jahr 2016 in dem zur Verfügung stehenden Finanzrahmen lediglich zwölf Funkstreifenwagen angeschafft werden. "Durch die ausgezeichnete strategisch ausgerichtete Budgetierung des Landespolizeipräsidiums und zusätzliche Mittel unserer Behörde konnten acht weitere Fahrzeuge angeschafft werden. Dieses Vorgehen ist zukunftsweisend und äußerst effizient", führte der Polizeipräsident weiter aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell