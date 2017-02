WSPI-OLD: Manövierunfähiges Sportboot treibt auf der Ems

Oldenburg (ots) - Am heutigen Tag, gegen 13:50 Uhr, lief bei der WSP-Station Emden die Meldung auf, dass auf der Ems ein nach Maschinenausfall manövrierunfähiges Sportboot treibe. Das 8, 25 m lange Boot mit Heimathafen Berlin kam aus Delfzijl und verfügte weder über Radar noch über Funkausrüstung. Zudem war lediglich eine Person an Bord. In Höhe Ditzum konnte das Boot vom Lotsenversetzer "Knock" auf den Haken genommen und nach Emden geschleppt werden. Die Wasserschutzpolizei Emden hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, ein Mobiltelefon an Bord, insbesondere im Seebereich, als Ersatz für eine Funkausrüstung anzusehen.

