FW Menden: Schnupperdienst bei der Jugendfeuerwehr Menden

Menden (ots) - Für alle interessierten Jugendlichen, die Lust haben, sich in der Feuerwehr zu engagieren, bietet die Jugendfeuerwehr Menden am Montag (09. Januar) einen ganz unverbindlichen Schnupperdienst an.

"Wer Lust hat, sich bei uns zu engagieren, eine tolle Mannschaft kennen zu lernen und viele spannende Aktionen zu erleben, der ist bei uns genau richtig", lädt Jugendfeuerwehrwart Marco Borzi ein. "Wir bieten den optimalen Einstieg in ein wirklich spannendes Ehrenamt. Alle Themen rund um die Feuerwehr werden von uns anschaulich vermittelt - und bei allem stehen dabei Spaß und Teamgeist im Vordergrund."

Der Schnupperdienst beginnt um 17.45 Uhr im Jugendraum im Gerätehaus Menden-Mitte, Am Ziegelbrand. Teilnehmen können Jugendliche ab 12 Jahren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell