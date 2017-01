FW Menden: Schaltschrank brennt in Firmenhalle

1 weiterer Medieninhalt

Die Feuerwehr Menden war mit 10 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort.

Menden (ots) - Ein brennender Schaltschrank im Versand der Firma BEGA Gantenbrink Leuchten rief heute den Löschzug Wache sowie die Löschgruppen Halingen und Bösperde zum Hennenbusch. Am frühen Morgen gegen halb acht bemerkte ein Mitarbeiter der Versandabteilung den brennenden Schaltschrank. Er handelte vorbildlich, rief die Feuerwehr über die 112 an und warnte danach seine Kollegen. Dadurch konnten alle die Halle verlassen, Personen kamen nicht zu Schaden. Die eintreffende Feuerwehr ging unter Atemschutz in die Werkshalle vor und löschte den Brand mit einem CO2-Löscher. Dadurch konnte der Brandschaden auf den Schrank begrenzt werden. Nach kurzer Durchlüftung der Halle mithilfe von zwei Überdrucklüftern konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Die Feuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 35 Kameraden vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell