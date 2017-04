FW Schiffdorf: Schwerer Auffahrunfall mit eingeklemmter Person

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots) - Die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Geestenseth wurden am Mittwoch, den 08.02.2017 um 21:52Uhr zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Der Fahrer eines Skoda Fabia war auf der K58 Sellstedter Straße von Bremerhaven aus kommend mit hoher Geschwindigkeit auf einen Fiat Punto aufgefahren. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall in den Seitenraum geschleudert und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde in Ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Eintreffen der Feuerwehr wurde das Fahrzeug stabilisiert und die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde mittels Schere und Spreizer eine Befreiungsöffnung geschaffen. Die Fahrerin konnte anschließend aus dem Fahrzeug gerettet werden. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Skoda zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei und dem Abtransport der Unfallfahrzeuge wurde die Einsatzstelle aufgeräumt und gesäubert. Die K58 wurde während des Einsatzes voll gesperrt. Einsatzende war gegen 0:00Uhr. Nach Rücksprache mit der Polizei liegt die Schadenshöhe bei ca. 5000.-EUR.

