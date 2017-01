FW Schiffdorf: Wieder Schuppenbrand in Schiffdorf-Friedheim

Schuppenbrand Friedheim 29.01.2017 Foto: Axel Fenker Bild-Infos Download

Schiffdorf-Friedheim (ots) - Die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel wurden am 29.01.2017 um 01:04Uhr zu einem Schuppenbrand in Schiffdorf-Friedheim, in der Straße Am Holunder alarmiert. Die Bewohnerin wurde durch knisternde Geräusche auf das Feuer im Garten aufmerksam und verständigte die Feuerwehr. Der Feuerschein war für die Einsatzkräfte bereits auf der Anfahrt deutlich sichtbar. Bei Eintreffen stand der Schuppen im Vollbrand. Durch die starke Hitzeentwicklung bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das Wohnhaus übergriff. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem Rohr vor, um das Gebäude zu schützen und den Brand zu bekämpfen. Ein weiterer Trupp schützte mit einem Rohr das Nachbargebäude vor Hitze und Funkenflug. Eine Ausbreitung des Feuers konnte damit verhindert werden. Parallel wurde die Wasserversorgung zu einem nahe gelegenen Hydranten aufgebaut. Ein weiterer Atemschutztrupp unterstützte im Laufe des Einsatzes die Löscharbeiten mit einem dritten Rohr. Zudem wurde die Einsatzstelle umfangreich ausgeleuchtet. Um an weitere Brandherde zu kommen, mussten Teile des Schuppens mit einer elektrischen Säbelsäge geöffnet werden. Gegen 02:30Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Nach den Aufräumarbeiten konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle um 03:10Uhr wieder verlassen. Dieses war bereits der dritte Einsatz am selben Ort. Am 30.12.2015 und 30.12.2016 brannte ein anderer Schuppen auf dem Grundstück. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Schiffdorf unter 04706 / 948-0.

Pressemitteilung vom 31.12.2016: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118388/3524238 Pressemitteilung vom 31.12.2015: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118388/3214758

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell