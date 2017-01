FW Schiffdorf: Nottüröffnung in Schiffdorfer Mehrfamilienhaus

Schiffdorf (ots) - Die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel wurden am 22.01.2017 um 09:35Uhr zu einer Nottüröffnung in der Sellstedter Straße alarmiert. Angehörige des Bewohners einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatten sich sorgen gemacht, da sie diesen weder telefonisch noch durch klingeln und klopfen erreichen konnten. Bei Eintreffen der Feuerwehr waren Rettungsdienst und Polizei bereits vor Ort. Mittels elektrischer Säbelsäge wurde ein handgroßes Loch in die Wohnungstür geschnitten, sodass der von innen steckende Wohnungsschlüssel erreicht und damit die Tür geöffnet werden konnte. Die Person wurde glücklicherweise wohlauf gefunden. Nach Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle gegen 10:00Uhr wieder verlassen.

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell