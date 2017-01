FW Schiffdorf: PKW steht in Vollbrand

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf (ots) - Die Ortsfeuerwehr Schiffdorf ist am Sonntag, den 15.01.2017 um 09:29Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Straße Große Litt in Schiffdorf-Friedheim alarmiert worden. Auf Grund glatter Straßen galt bei der Anfahrt äußerste Vorsicht. Bei Eintreffen stand das Fahrzeug im Vollbrand. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend mit der Schnellangriffseinrichtung und Schaumrohr gegen die Flammen vor. Die Motorhaube musste mittels Hebelwerkzeug geöffnet werden, um auch hier das Feuer bekämpfen zu können. Zeitgleich wurde eine Wasserversorgung zu einem nahe gelegenen Hydranten aufgebaut. Der Eigentümer hatte die Mercedes A Klasse nach längerer Standzeit gerade erst wieder in Betrieb genommen. Er bemerkte kurze Zeit später das Feuer, konnte die Flammen aber mittels Gartenschlauch nicht mehr löschen. Gegen 10:15Uhr waren auch die letzten Glutnester abgelöscht. Nach den Aufräumarbeiten wurden die nassen Flächen auf der Straße durch die Feuerwehr abgestreut. Nach Rücksprache mit der Polizei beläuft sich die Schadenshöhe ersten Schätzungen zufolge auf 1000Euro. Einsatzende war um 10:40Uhr.

