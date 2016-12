FW Schiffdorf: Schuppen brennt genau ein Jahr später erneut

Schiffdorf-Friedheim (ots) - Die Ortsfeuerwehr Schiffdorf wurde am 31.12.2016 um 04:26Uhr zu einem Schuppenbrand in der Straße Am Holunder in Schiffdorf-Friedheim alarmiert. Nachbarn hatten das Feuer bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und die Eigentümer aus dem Bett geklingelt. Es brannte ein Holzstapel im Inneren eines noch nicht ganz wieder aufgebauten Geräteschuppens. Das Feuer hatte bereits auf Teile des Schuppens übergegriffen. Einsatzleiter Florian Wiesner setzte einen Atemschutztrupp mit einem C-Rohr ein. Die Wasserversorgung wurde zu einem nahe gelegenen Hydranten aufgebaut. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Nach ablöschen restlicher Glutnester und einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera war der Einsatz gegen 05:30Uhr beendet. Die Brandursache ist ungeklärt. Kurios, vor genau einem Jahr, am 31.12.2015 brannte es an gleicher Stelle schon einmal. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Schiffdorf unter 04706 / 948-0.

Pressemitteilung vom 31.12.2015: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118388/3214758

